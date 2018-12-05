﻿ Bezvests: по дороге из Германии пропал житель Латвии Салвис Кирсис, Mixnews.lv

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1 декабря 2018 года в немецком городе Бонн пропал 40-летний житель Латвии Салвис Кирсис, сообщает поисковая организация Bezvests.

По словам родных, в 6:25 в день пропажи Салвиса доставил до участка полиции какой-то водитель. Далее он направился на автобусную остановку, чтобы ехать в Латвию. К сожалению, перепутал автобусные остановки и стоял не на той платформе, в итоге опоздал на свой рейс. Далее направился на вокзал, чтобы на поезде доехать до аэропорта. За это время связь с Салвисом прервалась.

Мог пребывать в несколько депрессивном состоянии, упоминал, что за ним следят и даже высказывал подозрения, что его могут убить. По словам родных, пропавший может находиться не только в Германии, но и в Польше, а также в соседних странах.

ПРИМЕТЫ: возможно, был одет в рабочую одежду (комбинезон) и в темно-красный пуховик.

При себе было: два мобильных телефона, паспорт, черный бумажник, возможно, рабочая одежда (комбинезон).

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.