﻿ За минувшие сутки в Латвии произошло 112 аварий: 2 человека погибли, Mixnews.lv

За минувшие сутки в Латвии произошло 112 аварий: 2 человека погибли (1)
Происшествия | 6 декабря 2018 года, 09:33
В среду, 5 декабря, в Латвии в авариях погибли два человека и пострадали еще 13, сообщили в Госполиции.
В Елгаве автомашина Toyota, которую вел мужчина 1959 г. рожд., сбила женщину 1986 г. рожд., которая умерла на месте происшествия. Еще один человек погиб в аварии в Курземе.
В целом за минувшие сутки зарегистрировано 112 ДТП.
За вождение в пьяном состоянии задержано четыре водителя. За превышение скорости оформлено 118 протоколов.
Фото: pixabay.com
от мобильника за рулём -
- надо штраф от 500 Евро..!!!
Иначе не прокатит..
.. не понимают эти дауниссимо.