﻿ За минувшие сутки в Латвии произошло 112 аварий: 2 человека погибли, Mixnews.lv

Происшествия |

В среду, 5 декабря, в Латвии в авариях погибли два человека и пострадали еще 13, сообщили в Госполиции.

В Елгаве автомашина Toyota, которую вел мужчина 1959 г. рожд., сбила женщину 1986 г. рожд., которая умерла на месте происшествия. Еще один человек погиб в аварии в Курземе.

В целом за минувшие сутки зарегистрировано 112 ДТП.

За вождение в пьяном состоянии задержано четыре водителя. За превышение скорости оформлено 118 протоколов.

Фото: pixabay.com