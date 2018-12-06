﻿ Семья убитого адвоката Бункуса подала в суд на Гобземса, Mixnews.lv

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Семья убитого присяжного адвоката Мартиньша Бункуса подала в суд Видземского предместья Риги иск против бывшего присяжного адвоката, кандидата на должность премьер-министра Алдиса Гобземса, об отзыве не соответствующей действительности и клеветнической информации и взыскании имущественной компенсации. Об этом рассказал агентству LETA брат убитого Кристап Бункус.

По его словам, после смерти Мартиньша Бункуса Гобземс несколько раз публично очернял его.

Семья считает, что материальная компенсация морального ущерба необходима, чтобы заставить ответчика задуматься о правильности своих действий хотя бы с точки зрения прагматизма.

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая в районе Лесного кладбища.

Фото: twitter.com/ltvzinas