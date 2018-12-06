﻿ В Латвии зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом, Mixnews.lv

Происшествия |

За последние две недели в Латвии зарегистрированы первые три клинических случая заболевания гриппом, свидетельствуют данные мониторинга Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

Один случай заболевания гриппом зарегистрирован в возрастной группе от 5 до 14 лет, а еще два случая - в возрастной группе от 15 до 64 лет. Все случаи зарегистрированы в Риге - два на прошлой неделе, а один за неделю до этого.

Также на прошлой неделе получена информация о трех госпитализированных пациентах с подозрением на грипп: двух - в Вентспилсе и одном - в Риге. Лабораторно эти подозрения не подтвердились. Всего же с начала мониторинга получены сообщения о девяти госпитализированных пациентах с подозрением на грипп.

Пока интенсивность заболеваемости гриппом в Латвии сохраняется на низком уровне, отмечает ЦКПЗ.

Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе соответствовала показателям того же периода прошлого года, но была выше среднего показателя за последние пять лет. Самая высокая заболеваемость острыми респираторными инфекциями наблюдается у детей до четырехлетнего возраста.

Специалисты рекомендуют с приближением сезона гриппа тщательнее соблюдать гигиенические меры, избегать контактов с больными людьми и сделать прививку от гриппа. Особенно это касается людей из групп риска: маленьких детей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Фото: pixabay.com