﻿ Трагическое ДТП в Латгале: автомобиль перевернулся, водитель погиб, Mixnews.lv

Происшествия |

В субботу, 8 декабря, в аварии в Даугавпилсском крае погиб один человек, сообщили в пресс-службе Госполиции.

ДТП произошло в 09.23 в Калкунской волости Даугавпилсского края. Водитель автомобиля Land Rover Range Rover съехал с проезжей части дороги, машина перевернулась. Водитель погиб на месте происшествия.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 84 аварии. В целом в ДТП пострадали 17 автоводителей. Также полицейские задержали восьмерых автоводителей в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того в субботу полицейские оформили 80 протоколов о превышении разрешенной скорости движения, всего же за различные нарушения правил дорожного движения было составлено 313 протоколов.

Фото: Valsts policija