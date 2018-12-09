﻿ За сутки в пожарах погибли два человека, Mixnews.lv

Происшествия |

За прошедшие сутки в Латвии в пожарах погибли два человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

В 11.52 был получен вызов на пожар в многоэтажном жилом доме в Даугавпилсе. На месте пожарные констатировали, что в квартире на третьем этаже пригорела оставленная на плите без присмотра еда. Огонь распространился на площади 0,5 кв. м. Из задымленной квартиры пожарные спасли и передали медикам одного человека.

В 20.35 ГПСС получила вызов на пожар в многоквартирном доме в Риге. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в квартире на четвертом этаже на площади 2 кв. м горит диван. В пожаре погиб один человек.

В 20.50 поступил вызов на пожар в Краславском крае, где в одноэтажном доме на площади 15 кв. м горели межстенное перекрытие и домашняя утварь. В пожаре погиб один человек.

В целом за минувшие сутки зарегистрировано 12 пожаров, кроме того ГПСС получила 26 вызовов на спасательные работы, семь из которых оказались ложными.

С начала года в Латвии зарегистрировано 8804 пожара, в пожарах пострадали 332 и погиб 71 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

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