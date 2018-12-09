﻿ Задержанный у посольства США в Латвии россиянин заключен под стражу, Mixnews.lv

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В воскресенье, 9 декабря, суд Видземского предместья Риги вынес решение о заключении под стражу на 80 дней объявленного Польшей в международный розыск гражданина России Виктора Золотарева, который был задержан в Риге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его адвокат Имма Янсоне.

"Суд сегодня на заседании принял решение о его содержании под стражей на 80 дней. Ожидается, что за это время латвийская сторона успеет его выдать Польше. Если Золотарева не успеют экстрадировать, то через два месяца будет суд по пересмотру меры пресечения в отношении него", - сказала она.

По ее словам, в отношении Золотарева в 2002 году в Польше было возбуждено уголовное дело.

"Он обвинялся в якобы подделке чека, что считается подделкой документов. За время следствия он отсидел несколько лет, потом его выпустили и не применили в отношении него никакой меры пресечения, в том числе не было никакого запрета на выезд с территории Польши. В 2009 году польский суд принял заочное решение по его делу", - указала Янсоне.

Адвокат также отметила, что Золотарев категорически не согласен с этим заочным решением польского суда.

"Он вообще не знал, что есть такое решение суда, ему ни одного извещения не приходило. Международный ордер на его арест был выдан в 2017 году, за это время он успел объездить полмира. На сегодняшний день у него очень тяжелое состояние здоровья, у него сердечная недостаточность", - подчеркнула она.

Гражданин РФ Виктор Золотарев был задержан 7 декабря около посольства США в Риге, куда он прибыл для оформления визы. Россиянин был помещен в изолятор временного содержания. Причиной задержания стал международный ордер, выданный Польшей в 2017 году, польская сторона объявила его в международный розыск и просит его экстрадировать.

Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com