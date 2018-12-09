﻿ В торговом центре Alfa проведена эвакуация, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 9 декабря, около 21.30 в рижском торговом центре Alfa была проведена эвакуация. Об этом порталу Mixnews сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыло много автомобилей Госполиции.

"Нас эвакуировали, много полиции, ничего не говорят. Моя машина на парковке внутри осталась. Прибыли уже пять полицейских машин", - рассказал очевидец.

Порталу Mixnews пока не удалось связаться с представителями Госполиции. Однако, по словам очевидцев, стражи порядка, находящиеся на месте происшествия заявили, что торговый центр закрыт надолго.

Также сотрудники полиции посоветовали посетителям Alfa уехать домой на такси и вернуться за своими автомобилями в понедельник, 10 декабря.

Фото Диана Гольдберг.