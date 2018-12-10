﻿ Установлена личность возможного виновника давки в ночном клубе в Италии, Mixnews.lv

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Следователи установили возможного виновника давки в ночном клубе в итальянской Анконе, распылившего перцовый баллончик в помещении. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.

По данным издания, следствие установило личность несовершеннолетнего молодого человека по записям с камер видеонаблюдения, однако его имя в настоящее время не разглашается.

Как отмечается, что полиция также намерена проверить администрацию клуба, поскольку на концерт рэпера Sfera Ebbasta могло быть продано больше билетов, чем мест в зале.

Трагедия в ночном клубе в итальянской Анконе произошла в ночь на субботу, 8 ноября. По предварительной информации, неизвестный в потасовке распылил перцовый баллончик, из-за чего началась давка, в результате которой погибли шесть человек, пятеро из которых — несовершеннолетние. Еще около 60 пострадавших были доставлены в больницы.

Источник: Газета.ru