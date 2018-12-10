﻿ В центре Риги машина аварийной службы врезалась в аптеку, Mixnews.lv

Происшествия |

В понедельник, 10 декабря, в центре Риги произошла тяжелая авария, в ходе которой столкнулись легковой автомобиль и оперативное транспортное средство аварийной службы. Об этом пишет NRA.

ДТП произошло на перекрестке улиц Стабу и Бривибас. Судя по фотографиям очевидцев, служебная машина столкнулась с легковым автомобилем, в результате чего оперативное транспортное средство врезалось во входную дверь ближайшей аптеки.

В целом за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 47 автоаварий, в которых пострадали семь человек, сообщили в Госполиции.

Три человека пострадали в ДТП в Риге и ее окрестностях, по одному - в Курземе, Видземе, Земгале и Латгале.

За вождение в пьяном состоянии полиция задержала шесть водителей, за превышение скорости оформлено 166 протоколов, за нарушения правил дорожного движения - 382.