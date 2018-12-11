﻿ У семьи учительницы из Талси дом сгорел дотла, людей призывают помочь, Mixnews.lv

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Команда благотворительного сообщества "Palīdzēsim viens otram" в Facebook получила просьбу о помощи из Талси, пишет NRA.

"Palīdzēsim viens otram" сообщает о попавшей в несчастье семье учительницы из Талси, у которой 1 декабря в огне сгорел дом.

"Сгорел семейный дом, сгорело абсолютно все. Спасибо Господу, что в несчастье не пострадали люди, но погибло любимое домашнее животное. Двое взрослых и два ребенка остались без крыши над головой. Благодаря отзывчивости жителей, у семьи сейчас есть, где прожить некоторое время, пожертвованы вещи и одежда. Семья очень хочет восстановить свой дом. Если у тебя есть возможность помочь со стройматериалами, пожалуйста, дать знать!", - пишет благотворительная организация.

Семью можно также поддержать финансово, пишет организация и сообщает реквизиты.