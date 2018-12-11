﻿ Трагедия в Плявниеках: около парикмахерской повесился пожилой мужчина, Mixnews.lv

Происшествия |

10 декабря, в рижском микрорайоне Плявниеки, возле парикмахерской на ул. Сахарова повесился пожилой мужчина, сообщает Skaties.lv.

Тело умершего обнаружили прохожие. Очевидец, житель микрорайона Виталий рассказал, что около 8 утра к дверям его цветочного магазина подбежал прохожий и попросил вызвать полицию, так как неподалеку повесился человек.

Виталий увидел, что к перилам возле парикмахерской была привязана веревка, на которой повесился пожилой мужчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские при осмотре обнаружили предсмертную записку. В 10 часов на место происшествия приехали родственники погибшего.

По данному факту начат уголовный процесс, в рамках которого назначена экспертиза. Обстоятельства трагедии выясняются.

Фото: skaties.lv/degpunkta