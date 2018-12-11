﻿ Задержан предприниматель Марис Мартинсонс, Mixnews.lv

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало предпринимателя Мариса Мартинсонса, свидетельствует поступившая в распоряжение агентства LETA информация.

Адвокат Мартинсонса Дидзис Вилемсонс пока не сообщил агентству LETA, задержан ли его клиент.

В KNAB сообщили, что проводят процессуальные действия по одному уголовному делу, но задержан ли в рамках этого дела Мартинсонс, не подтвердили.

Как только это будет возможно не в ущерб интересам следствия, KNAB предоставит дополнительную информацию.

По информации агентства LETA, задержание Мартинсонса не связано с расследованием уголовного процесса против президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Как сообщалось ранее, Мартинсонс и президент Банка Латвии Илмар Римшевич находятся в статусе обвиняемых по уголовному процессу, переданному KNAB Генпрокуратуре. Минувшим летом Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в пособничестве взяточничеству.