﻿ Задержан предприниматель Марис Мартинсонс, Mixnews.lv

Задержан предприниматель Марис Мартинсонс (5)

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Происшествия | 11 декабря 2018 года, 15:29

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало предпринимателя Мариса Мартинсонса, свидетельствует поступившая в распоряжение агентства LETA информация.

Адвокат Мартинсонса Дидзис Вилемсонс пока не сообщил агентству LETA, задержан ли его клиент.

В KNAB сообщили, что проводят процессуальные действия по одному уголовному делу, но задержан ли в рамках этого дела Мартинсонс, не подтвердили.

Как только это будет возможно не в ущерб интересам следствия, KNAB предоставит дополнительную информацию.

По информации агентства LETA, задержание Мартинсонса не связано с расследованием уголовного процесса против президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Как сообщалось ранее, Мартинсонс и президент Банка Латвии Илмар Римшевич находятся в статусе обвиняемых по уголовному процессу, переданному KNAB Генпрокуратуре. Минувшим летом Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в пособничестве взяточничеству.

Комментарии 5
Патриот 2 часа назад
Чмошник!!! Если бы ОПГ КНАБ под крышей банды правительства и сейма работала как положено, 98% из правительства и сейма давно сидели бы в тюрьме. А такие как ты давно пилили лес в тайге!
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Grey2 часа назад
Им от твоей поддержки ни жарко, ни холодно. Такая же великая шишка.
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yes2 часа назад
Анжела не переживай, откупится и завтра отпустят
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