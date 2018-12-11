﻿ Сотрудники KNAB явились в помещения Rīgas satiksme, Mixnews.lv

Сотрудники KNAB явились в помещения Rīgas satiksme (6)
Во вторник, 11 декабря, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня явились в помещения муниципального предприятия Rīgas satiksme (RS) на улице Вестиенас, сообщил агентству LETA пресс-секретарь RS Виктор Закис.
Он подтвердил, что на предприятие пришли два сотрудника KNAB, которые после провели беседу с начальником RS Леоном Бемхеном в его кабинете.
Других оперативных действий в помещениях предприятия на улице Вестиенас, 35 проведено не было, добавил Закис.
Пока неизвестно, связано ли посещение Rīgas satiksme сотрудниками KNAB с задержанием предпринимателя Мариса Мартинсонса.
Как сообщалось ранее, KNAB задержало предпринимателя Мариса Мартинсонса. По информации агентства LETA, задержание Мартинсонса не связано с расследованием уголовного процесса против президента Банка Латвии Илмара Римшевича.
Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv