﻿ Сотрудники KNAB явились в помещения Rīgas satiksme, Mixnews.lv

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Во вторник, 11 декабря, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня явились в помещения муниципального предприятия Rīgas satiksme (RS) на улице Вестиенас, сообщил агентству LETA пресс-секретарь RS Виктор Закис.

Он подтвердил, что на предприятие пришли два сотрудника KNAB, которые после провели беседу с начальником RS Леоном Бемхеном в его кабинете.

Других оперативных действий в помещениях предприятия на улице Вестиенас, 35 проведено не было, добавил Закис.

Пока неизвестно, связано ли посещение Rīgas satiksme сотрудниками KNAB с задержанием предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Как сообщалось ранее, KNAB задержало предпринимателя Мариса Мартинсонса. По информации агентства LETA, задержание Мартинсонса не связано с расследованием уголовного процесса против президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv