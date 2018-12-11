﻿ Неизвестные украли кресты с Екабпилсского кладбища, Mixnews.lv

Неизвестные украли кресты с Екабпилсского кладбища (5)
Происшествия | 11 декабря 2018 года, 21:03
На Екабпилсском кладбище совершена кража - пропало несколько исторически значимых крестов, сообщили в городском самоуправлении.
По делу случившегося Госполиция начала уголовный процесс, ведется следствие, чтобы определить объем преступления.
"Осквернение кладбищ является гнусным действием не только по отношению к культурно-историческому наследию города, оно также неприемлемо с моральной и этической точки зрения", - заявил председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис.
О возможных нарушителях можно сообщить, позвонив в дежурную часть Екабпилсского участка полиции по номеру 65202600.
Фото: timenote.info
Кушать то хочется.!
А что теперь в г.Екабпился.?
Да голяк и нищета.!
Это при "Проклятых Оппукантах" Латышей
лелеяли и содержали..
..Културу развивали..
Что в г. Екабпился..
что в г. Цесисе..
.. был недавно - город пустой.!
Аж жутковато..
Ни кораблей..
Ни рыбы..
Может уже пора начинать
ДРУЖИТЬ с РОССИЕЙ..?
Русские Туристы привезут денег..
Жизнь начнётся..!
Иначе -- ПИЗДЕЦ..