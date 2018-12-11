﻿ Неизвестные украли кресты с Екабпилсского кладбища, Mixnews.lv

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На Екабпилсском кладбище совершена кража - пропало несколько исторически значимых крестов, сообщили в городском самоуправлении.

По делу случившегося Госполиция начала уголовный процесс, ведется следствие, чтобы определить объем преступления.

"Осквернение кладбищ является гнусным действием не только по отношению к культурно-историческому наследию города, оно также неприемлемо с моральной и этической точки зрения", - заявил председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис.

О возможных нарушителях можно сообщить, позвонив в дежурную часть Екабпилсского участка полиции по номеру 65202600.

Фото: timenote.info