﻿ KNAB задержало главу одного из департаментов Rīgas satiksme, Mixnews.lv

KNAB задержало главу одного из департаментов Rīgas satiksme (3)
Во вторник, 11 декабря, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна, подтвердила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича.
Сегодня сотрудники KNAB на предприятие не приходили.
Кроме того, сообщается, что уголовное дело, связанное с Rīgas satiksme, в рамках которого KNAB производило процессуальные действия, связано с закупками предприятия. В рамках дела было задержано восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.
Как говорится в заявлении KNAB, во вторник, 11 декабря, были проведены неотложные процессуальные действия, в том числе более 30 обысков.
Сейчас по делу ведется активное расследование, в котором KNAB сотрудничает с иностранными учреждениями, в том числе антикоррупционной службой Польши.
Детальную информацию бюро обещает предоставить, как только это будет возможно без ущерба для следствия.
Между тем мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что в среду, 12 декабря, планирует встретиться с руководителем Rīgas satiksme Леоном Бемхенсом и вице-мэром Андрисом Америксом, чтобы обсудить вчерашние события.
Как сообщалось ранее, вчера два сотрудника KNAB побывали в офисе Rīgas satiksme на улице Вестиенас, где говорили с Бемхеном, а затем в сопровождении одного из юристов предприятия отправились в 5-е трамвайное депо. На Вестиенас никто не был задержан.
Новости Латвийского телевидения во вторник, 11 декабря, сообщили, что KNAB проводило обыск и в Рижской думе. Вице-мэр Америкс указал, что во вторник у него была встреча с представителями KNAB, но комментировать, с чем связан обыск, он не может.
Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv
По мнению руководства компании, именно Волкинштейн виноват в том, что при составлении договора чиновники «перепутали» латы и евро. В результате предприятие взяло в банке меньший кредит. Волкинштейн знал об ошибке, однако не сообщил об этом ни правлению, ни совету предприятия.
В связи с этим мэр Янис Биркс (ТБ/ДННЛ) принял решение освободить чиновника от занимаемой должности. На освободившееся место никого принимать не будут, так как, согласно решению мэра, вместо шести членов правления теперь будут работать пятеро.
Напомним, что ранее председатель комиссии RS по закупкам Игорь Волкинштейн попросил совет компании дополнительно выделить 8 млн. евро на приобретение низкопольных троллейбусов Škoda 24Tr Irisbus.
При этом в 2006 году было решено, что сумма договора не должна превышать 55 млн. латов. На эти деньги можно закупить 150 новых, 12-метровых троллейбусов с учётом, что троллейбус стоит 394 950 евро, а дизельный генератор - 63 500 евро. Теперь же оказалось, что средств на покупку недостаточно.