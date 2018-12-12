﻿ KNAB задержало главу одного из департаментов Rīgas satiksme, Mixnews.lv

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Во вторник, 11 декабря, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна, подтвердила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича.

Сегодня сотрудники KNAB на предприятие не приходили.

Кроме того, сообщается, что уголовное дело, связанное с Rīgas satiksme, в рамках которого KNAB производило процессуальные действия, связано с закупками предприятия. В рамках дела было задержано восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.

Как говорится в заявлении KNAB, во вторник, 11 декабря, были проведены неотложные процессуальные действия, в том числе более 30 обысков.

Сейчас по делу ведется активное расследование, в котором KNAB сотрудничает с иностранными учреждениями, в том числе антикоррупционной службой Польши.

Детальную информацию бюро обещает предоставить, как только это будет возможно без ущерба для следствия.

Между тем мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что в среду, 12 декабря, планирует встретиться с руководителем Rīgas satiksme Леоном Бемхенсом и вице-мэром Андрисом Америксом, чтобы обсудить вчерашние события.

Как сообщалось ранее, вчера два сотрудника KNAB побывали в офисе Rīgas satiksme на улице Вестиенас, где говорили с Бемхеном, а затем в сопровождении одного из юристов предприятия отправились в 5-е трамвайное депо. На Вестиенас никто не был задержан.

Новости Латвийского телевидения во вторник, 11 декабря, сообщили, что KNAB проводило обыск и в Рижской думе. Вице-мэр Америкс указал, что во вторник у него была встреча с представителями KNAB, но комментировать, с чем связан обыск, он не может.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv