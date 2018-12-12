﻿ Задержания KNAB связаны со взяткой в размере 800 000 евро, Mixnews.lv

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В рамках совместного расследования антикоррупционной службы Польши и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в Риге задержаны люди, которые помогли скрыть взятку в размере 800 000 евро, указано в заявлении антикоррупционной службы Польши.

В заявлении отмечается, что KNAB задержало в столице Латвии людей, которые помогли скрыть взятку в 800 000 евро в связи с поставкой около 200 автобусов и троллейбусов в Ригу. Конкурс с 2013 по 2016 год организовывало предприятие Rīgas satiksme.

Как сообщил представитель польской спецслужбы в городе Белосток, эти 800 000 евро нужно было оплатить по мелким частям, маскируя платежи под видом фиктивных консультационных услуг через сеть филиалов в Латвии, Гонконге, Китае и на Кипре, перед тем как они доходили до Риги.

В заявлении Польши также указано, что в рамках совместного международного расследования агенты около Познани задержали члена правления компании по производства транспорта, между тем в Варшаве задержан один из коммерческих директоров предприятия. Задержанные были доставлены в прокуратуру Позненского округа, где им будут предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег.

Как свидетельствует архив агентства LETA, Rīgas satiksme годами скупает автобусы и троллейбусы у зарегистрированного в Польше предприятия Solaris Bus & Coach.

Ранее сообщалось, что уголовное дело, связанное с муниципальным транспортным предприятием РС, в рамках которого KNAB производило процессуальные действия, связано с закупками Rīgas satiksme, и задержано восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.

Как говорится в заявлении KNAB, во вторник, 11 декабря, были проведены неотложные процессуальные действия, в том числе более 30 обысков.

Сейчас по делу ведется активное расследование, в котором KNAB сотрудничает с иностранными учреждениями, в том числе антикоррупционной службой Польши.

Детальную информацию бюро обещает предоставить, как только это будет возможно без ущерба для следствия.

KNAB задержало во вторник руководителя департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна.

Новостная передача Латвийского телевидения во вторник сообщила, что KNAB провело обыск также в Рижской думе. Это передаче подтвердил выполнявший обязанности мэра Риги вице-мэр Андрис Америкс.

Фото: pixabay.com