﻿ Ушаков отстранил от должности начальника Rīgas satiksme, Mixnews.lv

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В связи с начатым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовным процессом о закупках предприятия Rīgas satiksme мэр Риги Нил Ушаков решил отстранить от должности начальника предприятия Леона Бемхена. Об этом журналистам сообщил сам Ушаков.

Согласно имеющейся в распоряжении мэра информации, к самому Бемхену в рамках уголовного процесса не применен никакой статус, он также не проходит по делу и как свидетель. Эту информацию подтвердил сам Бемхен.

Мэр Риги пояснил, что во время принятия решения об отстранении Бемхена от должности, он в основном руководствовался информацией, прозвучавшей в СМИ, в свою очередь от KNAB политик не пока не получал никаких новостей о начатом уголовном процессе.

Ушаков пояснил, что Бемхен останется в правлении Rīgas satiksme, но будет отстранен от должности начальника "по крайней мере на время следствия".

Ранее сообщалось, что в рамках совместного международного расследования, проводимого антикоррупционной службой Польши и KNAB, в Риге задержаны люди, помогавшие скрыть взятку в размере 800 тыс. евро.