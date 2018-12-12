﻿ KNAB просит суд арестовать предпринимателя Мартинсонса, Mixnews.lv

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией просит суд санкционировать арест в качестве меры пресечения в отношении задержанного предпринимателя Мариса Мартинсонса, сообщает агентство LETA.

Задержанный Мартинсонс сегодня был сопровожден в суд под конвоем. Предприниматель отказался комментировать журналистам причины своего задержания.

В свою очередь, связанная с Мартинсонсом строительная фирма Velve участвует в проекте строительства водородной заправочной станции муниципального предприятия Rīgas satiksme.

В октябре 2016 года закупочный конкурс Rīgas satiksme на поставку работающих на водороде транспортных средств выиграла зарегистрированная в Польше компания Solaris Bus&Coach. Общая цена договора составила 21 499 670 евро без НДС.

Тогда пресс-секретарь Rīgas satiksme Виктор Закис рассказал агентству LETA, что закупка этих транспортных средств осуществляется в рамках более широкого проекта. Софинансируемый ЕС проект предусматривает строительство водородной заправочной станции на ул. Елгавас в Риге и закупку 10 троллейбусов и 10 автобусов с водородными двигателями.

В стройфирме Velve агентству LETA не сообщили, проводило ли KNAB какие-то действия в помещениях предприятия.

По информации на сайте Rīgas satiksme, в октябре 2016 года предприятие заключило договор с Hydrogenis и стройфирмой Velve о разработке и реализации проекта строительства водородной заправки. Расходы по проекту исчисляются в 16,1 млн евро, половину их финансирует ЕС.

Планировалось, что цех по производству водорода и заправочная станция на ул. Виенибас гатве, 6 в Риге будут сданы в эксплуатацию в конце 2017 года, но проект в срок реализован не был.

Как сообщалось ранее, в рамках совместного международного расследования, проводимого антикоррупционной службой Польши и латвийским KNAB, в Риге задержаны люди, помогавшие скрыть взятку в размере 800 тыс. евро.

В заявлении польской антикоррупционной службы указано, что взятка была получена в связи с поставкой Риге почти 200 автобусов и троллейбусов. Конкурсы на их поставку в 2013-2016 гг. организовало муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme.

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