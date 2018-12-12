﻿ KNAB просит суд арестовать предпринимателя Мартинсонса, Mixnews.lv

KNAB просит суд арестовать предпринимателя Мартинсонса (3)

фото

Происшествия | 12 декабря 2018 года, 14:51

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией просит суд санкционировать арест в качестве меры пресечения в отношении задержанного предпринимателя Мариса Мартинсонса, сообщает агентство LETA.

Задержанный Мартинсонс сегодня был сопровожден в суд под конвоем. Предприниматель отказался комментировать журналистам причины своего задержания.

В свою очередь, связанная с Мартинсонсом строительная фирма Velve участвует в проекте строительства водородной заправочной станции муниципального предприятия Rīgas satiksme.

В октябре 2016 года закупочный конкурс Rīgas satiksme на поставку работающих на водороде транспортных средств выиграла зарегистрированная в Польше компания Solaris Bus&Coach. Общая цена договора составила 21 499 670 евро без НДС.

Тогда пресс-секретарь Rīgas satiksme Виктор Закис рассказал агентству LETA, что закупка этих транспортных средств осуществляется в рамках более широкого проекта. Софинансируемый ЕС проект предусматривает строительство водородной заправочной станции на ул. Елгавас в Риге и закупку 10 троллейбусов и 10 автобусов с водородными двигателями.

В стройфирме Velve агентству LETA не сообщили, проводило ли KNAB какие-то действия в помещениях предприятия.

По информации на сайте Rīgas satiksme, в октябре 2016 года предприятие заключило договор с Hydrogenis и стройфирмой Velve о разработке и реализации проекта строительства водородной заправки. Расходы по проекту исчисляются в 16,1 млн евро, половину их финансирует ЕС.

Планировалось, что цех по производству водорода и заправочная станция на ул. Виенибас гатве, 6 в Риге будут сданы в эксплуатацию в конце 2017 года, но проект в срок реализован не был.

Как сообщалось ранее, в рамках совместного международного расследования, проводимого антикоррупционной службой Польши и латвийским KNAB, в Риге задержаны люди, помогавшие скрыть взятку в размере 800 тыс. евро.

В заявлении польской антикоррупционной службы указано, что взятка была получена в связи с поставкой Риге почти 200 автобусов и троллейбусов. Конкурсы на их поставку в 2013-2016 гг. организовало муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Одного из РС1 час назад
Тоже задержали. Против руководителя, очевидно, нет улик. Летом этого года, проходя мимо памятника Калпаксу в районе 11:00, был свидетелем как Мартинсонс и глава РС беседовали у ограды КС. Явно сторонясь людей и прослушки. Наш пострел везде успел. И в деле Римшевича и в деле РС.
Ответить
Адельфина1 час назад
О, а вот и нашли крайнего - предринимателя!
Нет, он, безуслрвно, достоин такой участи, но почему и "партнеров" по сделке РС не препроводили с тем же почётом и в ту же камеру? Почему всего лишь отстранили от должности?

Избиратели Согласия, мои соболезнования по поводу рухнувших, так сказать, идеалов русской, так сказать, партии...!))))
Теперь-то вы понимаете, почему я голосовала за РСЛ?
1
Ответить
Patriot1 час назад
Acìmredzot jaunie politiskie spèki, kas ir ienàkusi mùsu valsts politikà, tiesàm grib cìnìties ar korupciju un valsts izzadzèjiem.
Ответить