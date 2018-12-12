﻿ Арестованы предприниматель Мартинсонс и глава департамента Rīgas satiksme, Mixnews.lv

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Суд Видземского предместья Риги в среду санкционировал арест в качестве меры пресечения в отношении задержанного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Решение суда можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa piemēro apcietinājumu @KNABinforme aizturētajam uzņēmējam Mārim Martinsonam. https://t.co/9ZtnsQ6lmI — LTV Panorama (@ltvpanorama) 12 декабря 2018 г.

После заседания суда Мартинсонс отказался дать журналистам какие-либо комментарии. Его адвокаты Дидзис Вилемсонс и Айвар Пурмалис от комментариев тоже отказались.

Кроме того, суд Видземского предместья Риги сегодня применил арест в качестве меры пресечения в отношении руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального предприятия Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна.

Это решение суда также может быть оспорено в Рижском окружном суде.

После судебного заседания Волкинштейн отказался дать журналистам комментарии. Его адвокат Айнар Винкалнс от комментариев тоже отказался.

@KNABinforme lūdz tiesu aizturētajam @Rigassatiksme_ infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktoram Igoram Volkinšteinam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. pic.twitter.com/gFQ7K3CL5c — LTV Panorama (@ltvpanorama) 12 декабря 2018 г.

Как сообщалось ранее, сотрудники KNAB задержали Мартинсонса во вторник, 11 декабря, и в среду утром он все еще находился в KNAB.

Во вторник KNAB задержало также руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального предприятия Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна.

В ноябре KNAB начало уголовный процесс в связи с закупками Rīgas satiksme, и 11 декабря в его рамках провело неотложные процессуальные действия, в том числе более 30 обысков. Задержаны восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.