﻿ Разыскивается пропавший без вести 44-летний рижанин, Mixnews.lv

Происшествия |

44-летний рижанин Николай Кривилев пропал 4 августа 2018 года в Риге, в окрестностях улицы Залиша. Никто из друзей и знакомых не знает где он может быть. Телефон отключен. Последний раз его видели 3 августа 2018 года.

При себе у пропавшего были: права, ID карта

Приметы: рост 182 cm. Худощавого телосложения.

Особые приметы: картавит.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.