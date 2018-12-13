﻿ KNAB попросит суд арестовать еще троих человек по делу Rīgas satiksme, Mixnews.lv

KNAB попросит суд арестовать еще троих человек по делу Rīgas satiksme (11)

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Происшествия | 13 декабря 2018 года, 11:14

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попросит применить арест в качестве меры пресечения по отношению к еще троим людям, которые были задержаны в рамках уголовного процесса, связанного с закупками Rīgas satiksme.

В четверг, 13 декабря, утром в суд был доставлен первый мужчина, проходящий по этому уголовному делу.

Ранее сообщалось, что суд Видземского предместья Риги санкционировал арест в качестве меры пресечения в отношении задержанного KNAB предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Кроме того, арест в качестве меры пресечения был применен в отношении руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального предприятия Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна.

Комментарии 11
РД выписывает годами3 часа назад
многомиллионные дотации Ригас Сатиксме . А там праздник жизни , хапают , хапают и хапают , т.е. контроль за РС со стороны РД отсутствует , наверное пришло время руководству РД ответить за бардак
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кнаб2 часа назад
кнаб начал действовать. только после того как польша арестовала людей у себя в связи взяткой? Латвия все спит.
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Саня3 часа назад
Ушаковс- марш в камеру.
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