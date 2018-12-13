﻿ Дело Rīgas satiksme: просят арестовать должностное лицо Škoda Transportation, Mixnews.lv

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Дело Rīgas satiksme: просят арестовать должностное лицо Škoda Transportation (16)

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Происшествия | 13 декабря 2018 года, 12:39

Один из задержанных по уголовному процессу о закупках муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme, арест которого суд просит санкционировать Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), - должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Rīgas satiksme в 2016 году заключило закупочный договор c Škoda Transportation стоимостью 62,59 млн евро на поставку 20 низкопольных трамваев. За 52 млн евро это предприятие поставило Rīgas satiksme трамваи также в 2008 году.

В четверг утром Козак был доставлен в суд.

Как сообщалось ранее, суд Видземского предместья Риги в среду санкционировал арест в качестве меры пресечения в отношении задержанных KNAB предпринимателя Мариса Мартинсонса и руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального предприятия РС Игоря Волкинштейна.

В ноябре KNAB начало уголовный процесс в связи с закупками РС, и 11 декабря в его рамках провело неотложные процессуальные действия, в том числе более 30 обысков. Задержаны восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.

Фото: skoda.cz

Комментарии 16
Батюшки!1 час назад
И тут без взятки не обошлось. Кто ж ответит за этот беспредел? Миллионные дотации и дорогущие билеты на проезд в общественном транспорте города риги скрывают бесхозяйственность и жадность властьимущих?
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yes1 час назад
а может ты закроешь ипло Анжела? и приступай к своим обязанностям сосо в казарме
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Саня1 час назад
Главное, чтобы Кошак в бега не ударился, а то лови его потом по египтам.
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