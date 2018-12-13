﻿ Суд арестовал должностное лицо Škoda Transportation, Mixnews.lv

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В четверг, 13 декабря, суд Видземского предместья Риги применил арест в качестве меры пресечения в отношении задержанного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по уголовному процессу о закупках муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme должностного лица чешского предприятия Škoda Transportation Владислава Козака.

Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

В KNAB агентству LETA сообщили, что сейчас по делу о закупках Rīgas satiksme арестованы четыре человека.

Как сообщалось ранее, суд Видземского предместья Риги в среду санкционировал арест в качестве меры пресечения в отношении задержанных KNAB предпринимателя Мариса Мартинсонса и руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального предприятия Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна.

В ноябре KNAB начало уголовный процесс в связи с закупками Rīgas satiksme, и 11 декабря в его рамках провело неотложные процессуальные действия, в том числе более 30 обысков. Задержаны восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.

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