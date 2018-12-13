﻿ "Думала, что он пьян": мужчина погиб в пожаре, не дождавшись помощи, Mixnews.lv

"Думала, что он пьян": мужчина погиб в пожаре, не дождавшись помощи (5)

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Происшествия | 13 декабря 2018 года, 14:10

Пожар произошел на третьем этаже многоквартирного дома в Иманте. Мужчина звал на помощь, но соседи решили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает skaties.lv

"Я вышла в коридор в 4.00 и увидела дым. Он кричал "на помощь, помогите!", но я подумала, что он был пьян", - рассказывает соседка.

Она вызвала пожарных, когда мужчина был еще жив. "Минут 40 он еще кричал", - рассказывает она.

Пожарных вызвали только в 5.13, и уже через пять минут они были на месте. Огонь удалось потушить к 6.00. К этому времени мужчина был уже мертв.

По поводу случившегося полиция начала уголовный процесс. По словам пожарных, скорее всего возгорание произошло потому, что погибший заснул с непотушенной сигаретой.

Комментарии 5
объясните логику2 часа назад
4:00 - услышала крики, вышла в коридор, увидела дым. О чём мы думаем, когда дым? О пожаре и вызываем соответствующие службы либо тушим своими силами.
5:13 -вызвали пожарных.
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Какая связь между думала, что пьян и вызовом пожарных?
Я бы вызвал пожарных сразу, именно потому что дым
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алкаш1 час назад
А разве пьяным помогать не нужно? Кошечкам и собачкам вы быстро скучкуетесь и поможете.
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Наверно так2 часа назад
Люди не хотят связываться ни с пожарными ни с полицией ни со скорой, потом затаскают или штраф если вы скажите что вам показалось или вы подумали.
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