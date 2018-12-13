﻿ Дело Rīgas satiksme: арестован предприниматель Александр Крячек, Mixnews.lv

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Дело Rīgas satiksme: арестован предприниматель Александр Крячек (8)

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Происшествия | 13 декабря 2018 года, 14:40

В четверг, 13 декабря, суд Видземского предместья Риги применил арест в качестве меры пресечения в отношении задержанного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по уголовному процессу о закупках муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Александра Крячека, подтвердил журналистам адвокат Крячека Валдис Улманис.

Адвокат заявил, что дело, "конечно, связано с Rīgas satiksme", но подробнее комментировать Улманис его не может, так как дал подписку о неразглашении. Он намерен обжаловать решение суда.

Совладелец Alkom-Trans Крячек - член партии "Честь служить Риге", он жертвовал деньги также партии "Согласие" и в 2002 году - партии "Новое время".

На сайте Alkom-Trans указано, что в 2009 году начато новое направление в сотрудничестве с чешским предприятием Škoda Transportation - активный ввоз на латвийский рынок низкопольных трамваев Škoda 15T. Эти трамваи обслуживают специалисты Alkom-Trans.

Крячеку принадлежат 60% долей предприятия Alkom-Trans, Сергею Эцину - остальные 40%.

Как сообщалось ранее, суд Видземского предместья Риги в среду санкционировал арест в качестве меры пресечения в отношении задержанных KNAB предпринимателя Мариса Мартинсонса и руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального предприятия Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна.

В ноябре KNAB начало уголовный процесс в связи с закупками Rīgas satiksme, и 11 декабря в его рамках провело неотложные процессуальные действия, в том числе более 30 обысков. Задержаны восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
Сосед2 часа назад
А когда доберутся до РНП? Там тоже схем огромное количество.
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Ещё один дедуля2 часа назад
70 лет от роду. На старости лет получил заслуженную награду. Попечитель русского театра имени Чехова. Участник коррупционныых схем РД?
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револючия однако1 час назад
члена и жертвователя в каталажку , что это такое делается ,
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