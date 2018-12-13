﻿ По делу Rīgas satiksme арестованы уже пять человек, Mixnews.lv

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Суд применил арест в качестве меры пресечения в отношении пятерых из шести человек, которые были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса о закупках Rīgas satiksme, сообщает KNAB.

В отношении шестого задержанного избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По информации агентства LETA, это ликвидатор предприятия Tram Servis Riga Элина Кокина.

В рамках этого уголовного дела арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс и должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак.

Имя пятого арестованного агентству LETA пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, в ноябре KNAB начало уголовный процесс в связи с закупками Rīgas satiksme, и 11 декабря в его рамках провело неотложные процессуальные действия, в том числе более 30 обысков. Задержаны восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.

В рамках совместного международного расследования, проводимого антикоррупционной службой Польши и латвийским KNAB, в Риге задержаны люди, помогавшие скрыть взятку в размере 800 тыс. евро, говорится в заявлении польской антикоррупционной службы. В заявлении указано, что взятка была получена в связи с поставкой Риге почти 200 автобусов и троллейбусов. Конкурсы на их поставку в 2013-2016 гг. организовало Rīgas satiksme.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv