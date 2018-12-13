﻿ Правление Rīgas satiksme ушло в отставку, Mixnews.lv

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Все пять членов правления муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme подали мэру Риги Нилу Ушакову заявления об уходе с должностей.

В правление входили отстраненный от должности председателя Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.

Напомним, как ранее писал Mixnews, по делу Rīgas satiksme арестованы уже пять человек.

В рамках этого уголовного дела о закупках Rīgas satiksme арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс и должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак. Также задержан бывший член правления уже неактивных предприятий Эдгар Тетеровскис, который был в свое время бизнес-партнером члена правления Tram Servis Riga Элины Кокиной.

Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств. Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Уголовный процесс ведется в сотрудничестве с антикоррупционной службой Польши. Задержаны восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.