﻿ Экс-глава Rīgas satiksme Леон Бемхенс задержан, Mixnews.lv

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Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержали также теперь уже бывшего председателя правления муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) Леона Бемхенса, свидетельствует поступившая в распоряжение агентства ЛETA неофициальная информация.

Телефон Бемхенса сейчас отключен. KNAB попросит суд Видземского предместья Риги применить к Бемхенсу арест в качестве меры пресечения.

Напомним, мэр Риги Нил Ушаков отстранил Бемхенса от выполнения должностных обязанностей в связи с начатым KNAB уголовным процессом о закупках РС. В четверг все пять членов правления RS, включая Бемхенса, подали в отставку.

Ушаков в среду сказал агентству ЛETA, что, по имеющейся в его распоряжении информации, к Бемхенсу в этом уголовном процессе никакой статус, в том числе статус свидетеля, не применен.

Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками РС. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств, сообщили агентству ЛЕТА в KNAB.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках РС. В отношении шестого задержанного избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По информации агентства ЛETA, это член правления предприятия "Tram Servis Riga" Элина Кокина.

По этому делу арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития РС Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия "Шкода транспортэйшн" Владислав Козак и бывший деловой партнер Кокиной Эдгар Тетеровскис.

KNAB начало уголовный процесс в связи с закупками РС в ноябре.

Уголовный процесс расследуется в сотрудничестве с антикоррупционной службой Польши. Задержаны восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.

KNAB более подробной информации пока не предоставляет, в том числе о статьях Уголовного закона, по которым ведется уголовный процесс, но подтверждает, что не занимается расследованием взятки в размере 800 тыс. евро, которую упомянула в своем заявлении антикоррупционная служба Польши, расследующая совершенно другой уголовный процесс. С делом, расследуемым БПБК, польский процесс связан только через некоторых причастных лиц.

Все пять членов правления РС вчера подали мэру Риги Нилу Ушакову заявления об уходе с должностей.

В правление входили отстраненный от должности председателя Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.

Ушаков назначил временное правление РС в составе трех человек под руководством бывшего министра сообщения Анрийса Матисса. В правление вошли также два работника РС - директор отдела сообщения и организации Эдмунд Зивтиньш и директор отдела управления рисками Янис Гедушев.

Как сообщалось, депутаты Рижской думы от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK инициировали сбор подписей за отставку мэра столицы Нила Ушакова, рассказал член нацблока Эдвардс Ратниекс.

По его словам, фракция неудовлетворена большинством принятых Ушаковым решений. Депутаты оппозиции также считают, что происходящее с предприятием Rīgas satiksme является слишком большим коррупционным скандалом, чтобы мэр, который одновременно является и держателем долей капитала этого предприятия, мог бы сохранить свой пост.

Оппозиция в лице Нацобъединения считает, что Ушаков должен был следить за происходящим на предприятии Rīgas Satiksme и поэтому он обязан взять на себя полную ответственность за возникшую ситуацию.