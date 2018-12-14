﻿ KNAB: к делу Rīgas satiksme причастны должностные лица Рижской думы, Mixnews.lv

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К делу о закупках муниципального предприятия общественного транспорта ООО Rīgas satiksme (RS) причастны должностные лица Рижской думы, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В интересах следствия более подробная информацию о примененном в отношении этих лиц статусе пока не предоставляется.

В KNAB подтвердили, что произведен обмен информацией также с правоохранительными органами Чехии.

Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками РС. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств, сообщили в KNAB.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Как пояснили в KNAB, начат уголовный процесс в связи с тем, что представители чешского и польского предприятий, договорившись с ответственными должностными лицами Рижской думы и RS, а также с представителями связанного с RS предприятия, привлекли к осуществлению преступных деяний физическое лицо и связанных с ним лиц. Эти лица занимались легализацией преступно нажитых средств и обеспечивали поток финансов, привлекая как реально действовавшие, так и фиктивные предприятия, обеспечив тем самым выплату взяток ответственным должностным лицам Рижской думы и RS в связи с тремя вышеперечисленными закупками.

Суммы взяток составляли проценты от общей суммы заключенного договора, эти суммы уточняются в рамках уголовного процесса, сообщили в KNAB.

Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках RS. В отношении шестого задержанного избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По информации агентства ЛETA, это член правления предприятия Tram Servis Riga Элина Кокина.

По этому делу арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития РС Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Škoda tranportation Владислав Козак и бывший деловой партнер Кокиной Эдгар Тетеровскис.

Все пять членов правления RS вчера подали мэру Риги Нилу Ушакову заявления об уходе с должностей.

В правление входили отстраненный от должности председателя Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.

Ушаков назначил временное правление RS в составе трех человек под руководством бывшего министра сообщения Анрийса Матисса. В правление вошли также два работника RS - директор отдела сообщения и организации Эдмунд Зивтиньш и директор отдела управления рисками Янис Гедушев.