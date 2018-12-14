﻿ Суд уже несколько часов рассматривает вопрос в отношении Бемхенса, Mixnews.lv

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Суд Видземского предместья уже третий час рассматривает просьбу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) санкционировать арест бывшего председателя правления муниципального предприятия общественного транспорта ООО Rīgas satiksme (RS) Леона Бемхенса.

Бемхенс был доставлен в зал суда вскоре после 16.00, примерно через полчаса в суд прибыли его адвокаты Варис и Иво Клотиньши.

Уже сообщалось, что сотрудники KNAB задержали Бемхенса и попросили суд применить в качестве меры пресечения в отношении него арест.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕTA неофициальной информации, задержание Бемхенса может быть связано с тем, что по уголовному процессу о закупках RS кто-то дал новые покзаания.

Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств, сообщили в KNAB.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках RS. В отношении шестого задержанного избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По информации агентства ЛETA, это член правления предприятия "Tram Servis Riga" Элина Кокина.

По этому делу арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития RS Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак и бывший деловой партнер Кокиной Эдгар Тетеровскис.

KNAB начало уголовный процесс в связи с закупками RS в ноябре.

Уголовный процесс расследуется в сотрудничестве с антикоррупционной службой Польши. Задержаны восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.

KNAB более подробной информации пока не предоставляет, в том числе о статьях Уголовного закона, по которым ведется уголовный процесс, но подтверждает, что не занимается расследованием взятки в размере 800 тыс. евро, которую упомянула в своем заявлении антикоррупционная служба Польши, расследующая совершенно другой уголовный процесс. С делом, расследуемым KNAB, польский процесс связан только через некоторых причастных лиц.

Все пять членов правления RS вчера подали мэру Риги Нилу Ушакову заявления об уходе с должностей.

В правление входили отстраненный от должности председателя Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.

Ушаков назначил временное правление RS в составе трех человек под руководством бывшего министра сообщения Анрийса Матисса. В правление вошли также два работника RS - директор отдела сообщения и организации Эдмунд Зивтиньш и директор отдела управления рисками Янис Гедушев.