﻿ В Риге пропал мужчина, родственники просят помощи в поисках, Mixnews.lv

Происшествия |

11 декабря 2018 года в Рижском микрорайоне Вецмилгравис около 9:00 пропал 31-летний рижанин Эдгарс Камеровскис, сообщает организация Bezvests.lv. С утра в день пропажи вышел из дома в состоянии депрессии и до сих пор назад не вернулся.

Последний раз общался в день пропажи со своей матерью. Больше на связь не выходил и никаких вестей о себе не подавал. Телефон отключен.

При себе у пропавшего был телефон, паспорт, ID-карта, калькулятор кодов, ключи, подзарядка для мобильного телефона, пол-литровая бутылка с водой, авторучка, небольшая тетрадь, черная сумка через плечо.

ПРИМЕТЫ: рост 170-175 см, плотного телосложения, весом 100-120 кг. Глаза карие, на лице, возможно, легкая небритость или отпущены усы и борода. Был одет в голубую куртку, темно-синие джинсы, на голову наброшен черный капюшон.

Просьба ко всем, кто видел молодого человека или что-то знает о его возможных перемещениях, срочно сообщать в Bezvests.lv по номеру + 371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.