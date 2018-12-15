﻿ Число лесных пожаров в Латвии в этом году возросло вдвое, Mixnews.lv

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В этом году в Латвии произошло 900 лесных пожаров, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщает Государственная служба леса (ГСЛ).

Площадь, затронутая огнем, составила 2863 га, что в 6,8 раза превышает прошлогодние показатели.

Пресс-секретарь ГСЛ Селва Шулце подтвердила, что самым обширным по площади был пожар в Валдгалской волости - 1353 га, который продолжался с 17 июля по 15 августа.

Среди крупнейших лесных пожаров в этом году можно отметить также пожар в Адажи на площади 777 га 9-14 июня, пожар в Рамате на площади 240 га 31 июля-8 августа, пожар в Гаргродском болоте на площади 35 га 1-6 августа.

В прошлом году в Латвии произошло 423 лесных пожара общей площадью 423 га.

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