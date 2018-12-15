﻿ Впервые в этом году утонул зимний рыбак, Mixnews.lv

Впервые в этом году утонул зимний рыбак
Происшествия | 15 декабря 2018 года, 11:29
В Резекненском крае утонул первый в этом сезоне зимний рыбак.
Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, прибыв после вызова на место происшествия, спасатели увидели прорубь и начали поисковые работы. Утонувший был найден на глубине одного метра.
ГПСС напоминает, что слой льда на водоемах не всегда может выдержать вес человека, и находиться на нем опасно.
Фото: pixabay.com