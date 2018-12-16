﻿ Bezvests просит отозваться нашедшую в Вецмилгрависе вещи женщину, Mixnews.lv

Происшествия |

Поисковая организация Bezvests просит отозваться женщину, которая нашла и передала в баню на улице Эммас 2а, в Рижском микрорайоне Вецмилгравис вещи, которые вы видите на снимке (куртка голубого цвета). Звоните нам по телефону 22 084 084.

Тем временем, волонтеры поисковой организации Bezvests.lv ведут поиск пропавшего в Вецмилгрависе 11 декабря 2018 года Эдгара Камеровскиса.

На месте проверяют территорию руководитель поисковой добровольческой организации Александр Фаминский, кинолог Ирина Дегорска с собаками Каспер и Джедай, волонтер Ольга У.

В поисках участвует также представитель Госполиции, участковый Зиемельского участка, а также близкие пропавшего Эдгара.