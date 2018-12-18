﻿ В Лиепае у пьяной матери на улице изъяли малолетнего ребенка, Mixnews.lv

В Лиепае у пьяной матери на улице изъяли малолетнего ребенка (3)

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Происшествия | 18 декабря 2018 года, 07:44

16 декабря в 22 часа работники муниципальной полиции Лиепаи, патрулируя улицу Цукура, увидели на остановке общественного транспорта женщину с детской коляской, которая, выйдя из автобуса, с трудом держалась на ногах.

Сотрудники полиции решили убедиться, не нужна ли помощь.

При общении с женщиной выяснилось, что она пьяна - чувствовался запах алкоголя, к тому же не могла четко ответить на задаваемые вопросы и постоянно беспокоилась.

Представители полиции поняли, что в таком состоянии женщина не сможет позаботиться о безопасности своего ребенка и приняли решение доставить обоих в полицейский участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Установив личные данные, работники полиции созвонились с бабушкой ребенка, которая согласилась позаботиться о ребенке, пока его мать, 1989 года рождения протрезвеет.

Малыш был передан на попечение бабушки, а женщина водворена в изолятор временного содержания для того, чтобы смогла протрезветь и присутствовать при составлении протокола.

О случившемся проинформирован сиротский суд города Лиепаи.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 3
asd1 час назад
Patriot, neaizmirsti arī šeit painteresēties par cilvēka tautību, tu taču mīli dalīt cilvēkus pēc tautības?

Starp citu, kādas sajūtas tevī izraisa vārds Hitlers?
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!12 минут назад
Ребенка изьяли у его сестрички.В честь Гитлера папаня Патриотса назвал его собаку.А где же наш канализационных дел мастер Срашка? Выжил ли он после каминки? Земля им пухом
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Майк1 час назад
Ага,если б гос-во могло норм позаботиться о ребенке в последствии...
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