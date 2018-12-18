﻿ В Лиепае у пьяной матери на улице изъяли малолетнего ребенка, Mixnews.lv

В Лиепае у пьяной матери на улице изъяли малолетнего ребенка (3)
16 декабря в 22 часа работники муниципальной полиции Лиепаи, патрулируя улицу Цукура, увидели на остановке общественного транспорта женщину с детской коляской, которая, выйдя из автобуса, с трудом держалась на ногах.
Сотрудники полиции решили убедиться, не нужна ли помощь.
При общении с женщиной выяснилось, что она пьяна - чувствовался запах алкоголя, к тому же не могла четко ответить на задаваемые вопросы и постоянно беспокоилась.
Представители полиции поняли, что в таком состоянии женщина не сможет позаботиться о безопасности своего ребенка и приняли решение доставить обоих в полицейский участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Установив личные данные, работники полиции созвонились с бабушкой ребенка, которая согласилась позаботиться о ребенке, пока его мать, 1989 года рождения протрезвеет.
Малыш был передан на попечение бабушки, а женщина водворена в изолятор временного содержания для того, чтобы смогла протрезветь и присутствовать при составлении протокола.
О случившемся проинформирован сиротский суд города Лиепаи.
фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
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