﻿ В Лиепае у пьяной матери на улице изъяли малолетнего ребенка, Mixnews.lv

Происшествия |

16 декабря в 22 часа работники муниципальной полиции Лиепаи, патрулируя улицу Цукура, увидели на остановке общественного транспорта женщину с детской коляской, которая, выйдя из автобуса, с трудом держалась на ногах.

Сотрудники полиции решили убедиться, не нужна ли помощь.

При общении с женщиной выяснилось, что она пьяна - чувствовался запах алкоголя, к тому же не могла четко ответить на задаваемые вопросы и постоянно беспокоилась.

Представители полиции поняли, что в таком состоянии женщина не сможет позаботиться о безопасности своего ребенка и приняли решение доставить обоих в полицейский участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Установив личные данные, работники полиции созвонились с бабушкой ребенка, которая согласилась позаботиться о ребенке, пока его мать, 1989 года рождения протрезвеет.

Малыш был передан на попечение бабушки, а женщина водворена в изолятор временного содержания для того, чтобы смогла протрезветь и присутствовать при составлении протокола.

О случившемся проинформирован сиротский суд города Лиепаи.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download