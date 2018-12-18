﻿ Черный понедельник: насмерть сбиты два пешехода, Mixnews.lv

Происшествия |

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли два пешехода, сообщает Государственная полиция.

В понедельник, 17 декабря, в 15.31 на улице Дарзциема 86 неустановленный автомобиль сбил пешехода, личность которого пока не установлена. Пешеход погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Еще один человек вчера погиб в Инциемсе Кримулдского края. В 17.17 неустановленный автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек, двое погибли. За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 325 протоколов, в том числе 72 за превышение скорости.

Фото: pixabay.com