﻿ Разыскивается пропавший без вести 40-летний житель Кокнесе, Mixnews.lv

Происшествия |

В субботу, 15 декабря, около 8 часов вечер 40-летний житель Кокнесе Эдийс Поляк-Поляков вышел из дома в неизвестном направлении и до сих пор от него нет никаких известий. Об этом сообщает организация Bezvests.lv.

Как отмечает Bezvests.lv, телефон его отключен, последний раз близкие общались с Эдийсом в 21:30 в день пропажи.

ПРИМЕТЫ: рост около 190 см, среднего телосложения.

БЫЛ ОДЕТ В: черную кожаную куртку, темно-синие джинсы, чёрные ботинки, серый в полоску свитер, с собой у мужчины были телефон и портмоне с документами.

Bezvests.lv просит всех, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в организацию по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.