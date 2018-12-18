﻿ Полицейский отказался от взятки в миллион евро, Mixnews.lv

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Полицейский отказался от взятки в миллион евро (9)

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Происшествия | 18 декабря 2018 года, 15:58

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ноябре задержало некоего человека, который по просьбе представителя предприятия предложил должностному лицу Госполиции взятку в размере более миллиона евро.

KNAB сообщает, что в рамках уголовного процесса были арестованы финансовые средства юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.

Представитель юридического лица связался с физическим лицом, чтобы оно "решило вопрос" и добилось отмены решения об аресте. После этого физлицо предложило сотруднику полиции взятку.

Сотрудник информировал о случившемся руководство учреждения, которое передало информацию KNAB.

9 ноября физлицо передало сотруднику полиции часть взятки - 85 тыс. евро - и после передачи взятки было задержано. KNAB благодарит за сотрудничество управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции. В настоящее время дело передано прокуратуре.

Фото: Flickr/Valsts policija

Комментарии 9
nelojals1 час назад
Не к тому обратился,надо было напрямую к руководству учреждения
3
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ага1 час назад
О чем речь? Что за текст? Не верю ни одному слову этого лживого портала...
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Сан1 час назад
По всей вероятности не в его компетенции было решить этот вопрос, так бы и глазом не моргнул! :))))))
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