﻿ Bezvests: в Германии пропал 33-летний житель Латвии, Mixnews.lv

Происшествия |

33-летний Виталий Кульш последний раз общался по телефону с близкими 27 июля 2018 года, с тех пор телефон вне зоны или выключен, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Виталий долгое время жил в Германии, последний известный адрес Frintroper str.17 45355 Essen Germany. Последнее место работы неизвестно, ранее занимался покраской автомашин.

Родные ждут любой информации от официальных структур в Германии или в Латвии, а также от всех, кто, возможно, видел пропавшего или знает о его возможном месте нахождения.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.