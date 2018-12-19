﻿ Британец забрался на памятник Свободы и получил крупный штраф, Mixnews.lv

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В воскресенье, 16 декабря, в 14:30 патрулирующие окрестности памятника Свободы полицейские заметили мужчину, который пытается забраться на монумент. К незнакомцу подошли сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) и призвали спуститься. Об этом РМП сообщает на своей странице в Facebook.

Хулиганом оказался турист из Великобритании. Свои действия он пояснил тем, что видел, как другие туристы фотографируют памятник, но себя он хотел запечатлеть в более интересном ракурсе, поэтому решился на восхождение. Все действия британца снимал на камеру его друг.

После выяснения обстоятельств на 29-летнего иностранца составили протокол об административном нарушении, а также оштрафовали на 400 евро.