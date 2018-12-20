﻿ Под Лудзой пропал без вести 75-летний Язеп Курганс, Mixnews.lv

Происшествия |

75-летний Язеп Курганс пропал 13 декабря 2018 года. Со слов близких известно, что в день пропажи в 9:50 он выехал из своей деревни на автобусе в Лудзу, пишет Bezvests.lv.

Люди, с которыми он общался в последнее время, говорят, что Язеп собирался съездить в Даугавпилс. По данным, полученным близкими с камер видеонаблюдения, 13 декабря Язеп приехал в Ригу на автобусе Резекне-Рига и в 16:22 был на перроне автовокзала. Далее вышел в сторону Рижского центрального рынка и больше никаких сведений о нем нет. Домой до сих пор не вернулся. Мобильным телефоном не пользуется.

По информации, полученной из Даугавпилса, вчера, 18 декабря, с 10 до 13 часов дня пропавшего пенсионера видели продавцы на Даугавпилсском центральном рынке, бродил с потерянным видом, переносица, возможно, после падения, кровоточила.

При себе у него были: паспорт, удостоверение репрессированного. Может бесплатно ездить по всей Латвии.

Просим отозваться всех, кто, возможно, видел Язепа на Рижском автовокзале в день пропажи 13 декабря , или же на Центральном рынке или в его окрестностях после 16:30 и позже. Также просим откликнуться тех, кто видел его 18 декабря на центральном рынке в Даугавпилсе. Пенсионер до сих пор домой не вернулся.

ПРИМЕТЫ: рост до 165 cm, волосы седые, коротко стриженые. Глуховат, малообщителен. Одет в белую рубашку, джемпер, светлые брюки, темную куртку, черную шапку. Особая примета: нет передних зубов.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.