﻿ Четверо на одного: подростки устроили в Старой Риге жестокую драку, Mixnews.lv

Происшествия |

В среду, 19 декабря, утром в самом центре Риги на улице Калькю пятеро молодых людей устроили драку. Разнимать подростков пришлось сотрудникам полиции. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Как отмечают журналисты, около 8:00 сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции стали очевидцами жестокой драки на одной из центральных улиц столицы - трое подростков избивали четвертого. Затем к троим молодым людям присоединился их друг, в итоге четыре парня избивали пятого, который не сдавался даже тогда, когда уже упал на землю и его начали пинать ногами.

Прибыв на место происшествия, полицейские констатировали, что драка уже закончилась, а один из участников конфликта потерял сознание.

После задержания четырех нападавших и проверки их персональных данных выяснилось, что один из них еще не достиг совершеннолетия, а его товарищ, возможно, находился под воздействием наркотических веществ, сообщает LNT.

Cотрудники правоохранительных органов задержали агрессивных молодых людей и доставили их в участок Госполиции в центре Риги.

Фото: Skaties.lv