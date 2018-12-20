﻿ Четверо на одного: подростки устроили в Старой Риге жестокую драку, Mixnews.lv

Четверо на одного: подростки устроили в Старой Риге жестокую драку (10)

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Происшествия | 20 декабря 2018 года, 11:18

В среду, 19 декабря, утром в самом центре Риги на улице Калькю пятеро молодых людей устроили драку. Разнимать подростков пришлось сотрудникам полиции. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Как отмечают журналисты, около 8:00 сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции стали очевидцами жестокой драки на одной из центральных улиц столицы - трое подростков избивали четвертого. Затем к троим молодым людям присоединился их друг, в итоге четыре парня избивали пятого, который не сдавался даже тогда, когда уже упал на землю и его начали пинать ногами.

Прибыв на место происшествия, полицейские констатировали, что драка уже закончилась, а один из участников конфликта потерял сознание.

После задержания четырех нападавших и проверки их персональных данных выяснилось, что один из них еще не достиг совершеннолетия, а его товарищ, возможно, находился под воздействием наркотических веществ, сообщает LNT.

Cотрудники правоохранительных органов задержали агрессивных молодых людей и доставили их в участок Госполиции в центре Риги.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 10
Светлана1 час назад
Ну хорошо что задержали.
1
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Саня1 час назад
Сруские свиньи избивали украинца за то, что он сказал про Крым надо вернуть.
26
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Саня32 минуты назад
Портал становится чище, если кто не замечает.
Огромное спасибо.
9
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