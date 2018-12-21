﻿ Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Кенгарагсе, Mixnews.lv

Происшествия |

Госполиция просит латвийцев помочь найти грузовую машину, которая на этой неделе в Риге, на улице Маскавас насмерть сбила прохожую.

18 декабря в 11:14 в Риге на улице Маскавас напротив дома номер 216 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, возможно, грузовике, сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Госполиция просит отозваться водителей автомобилей и свидетелей ДТП, которые могут поделиться любой полезной следствию информацией, в том числе с видеорегистраторов. Звоните по номерам телефонов 67086976, 26653627 или 110!