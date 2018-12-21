﻿ Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Кенгарагсе, Mixnews.lv

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Кенгарагсе (1)

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Происшествия | 21 декабря 2018 года, 15:55

Госполиция просит латвийцев помочь найти грузовую машину, которая на этой неделе в Риге, на улице Маскавас насмерть сбила прохожую.

18 декабря в 11:14 в Риге на улице Маскавас напротив дома номер 216 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, возможно, грузовике, сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась в больнице.

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Госполиция просит отозваться водителей автомобилей и свидетелей ДТП, которые могут поделиться любой полезной следствию информацией, в том числе с видеорегистраторов. Звоните по номерам телефонов 67086976, 26653627 или 110!

Комментарии 1
Терпило50 минут назад
менты сами себя сдали!!! что не могут по своим камерам не чего определить? а тем более кого то искать без платно!!! Я уже это прошел,обращаясь туда......
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