﻿ Тяжелая авария в центре Риги: сбиты два пешехода, Mixnews.lv

Происшествия |

В субботу, 22 декабря, вечером в центре Риги на перекрестке улиц Бривибас и бульвара Калпака произошла серьезная авария - в результате столкновения двух легковых автомобилей были сбиты два пешехода. Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на Госполицию.

Как указали в полиции, вызов на место ДТП поступил в 18.08. Сообщается, что столкнулись автомобили Nissan и BMW, в результате чего BMW сбил двоих пешеходов. Пострадавшие были госпитализированы.

Delfi пишет, что информация об аварии поступила и от очевидцев, которые видели на месте происшествия автомобили Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи.

О ДТП порталу Delfi сообщили и очевидцы, которые видели на месте происшествия автомобили Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи.

Фото: instagram.com/dtp_latvia