﻿ МИД: латвийцы не пострадали в цунами в Индонезии, Mixnews.lv

МИД: латвийцы не пострадали в цунами в Индонезии (4)

фото

Происшествия | 23 декабря 2018 года, 16:20

В распоряжении Министерства иностранных дел (МИД) нет информации о том, что в цунами в Индонезии могли пострадать латвийцы, сообщил пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

Также ни один из латвийских подданных не обращался за помощью, заявил Егерманис

Он призвал всех жителей Латвии, которые сейчас находятся в Индонезии, связаться с близкими и сообщить им, что они находятся в безопасности.

Если латвийцам, которые сейчас находятся в Индонезии, необходима консульская помощь, МИД призывает связаться с министерстеством по круглосуточному телефону +37126337711 или написать письмо на адресс электронной почты palidziba@mfa.gov.lv.

Напомним, по последним данным, 222 человека погибли в результате цунами, обрушившегося на населенные пункты на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что еще 843 человека получили ранения, 30 числятся пропавшими без вести, передает Франс пресс. Повреждены сотни домов.

Комментарии 4
1000000000000000000000000%1 час назад
Какое мне дело до индонезии . В нашей стране люди страдают от правящих это кого то волнует ???
4
Ответить
yes2 часа назад
ты видел иностранцев лотушей? они ток в ирию и англию летят мыть толканы с английской мочёй
2
Ответить
Latviešu Patriots2 часа назад
Bla bla bla:))) Ja tu Andžela tīri angļiem podus, jo uz neko kvalificētu neesi spējīga, tad Latvieši to nedara, tā lūk mauķel:)))
2
Ответить