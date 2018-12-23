﻿ МИД: латвийцы не пострадали в цунами в Индонезии, Mixnews.lv

Происшествия |

В распоряжении Министерства иностранных дел (МИД) нет информации о том, что в цунами в Индонезии могли пострадать латвийцы, сообщил пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

Также ни один из латвийских подданных не обращался за помощью, заявил Егерманис

Он призвал всех жителей Латвии, которые сейчас находятся в Индонезии, связаться с близкими и сообщить им, что они находятся в безопасности.

Если латвийцам, которые сейчас находятся в Индонезии, необходима консульская помощь, МИД призывает связаться с министерстеством по круглосуточному телефону +37126337711 или написать письмо на адресс электронной почты palidziba@mfa.gov.lv.

Напомним, по последним данным, 222 человека погибли в результате цунами, обрушившегося на населенные пункты на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что еще 843 человека получили ранения, 30 числятся пропавшими без вести, передает Франс пресс. Повреждены сотни домов.