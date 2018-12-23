﻿ Соцсети: в Цесисе открытым пламенем горел дом, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 23 декабря, предположительно в окрестностях Цесиса открытым пламенем горел дом. Видеозапись с места пожара в соцсети Facebook опубликовал сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и житель Цесиса Андрис Стрездиньш.

На кадрах короткого видео запечатлено, как за буквально несколько секунд до очередной вспышки пламени из окна горящего здания выпрыгивают двое пожарных.

За минувшие сутки в Латвии было потушено 13 пожаров.

Фото: скриншот из видео.