﻿ Горят адвентские венки: пожарные спасли шесть человек, Mixnews.lv

Горят адвентские венки: пожарные спасли шесть человек (2)

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Происшествия | 24 декабря 2018 года, 10:31

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 17 пожаров, в огне пострадали три человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 15.25 пожарные получили вызов в один из многоэтажных жилых домов Риги, где горела квартира. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление. С помощью дыхательных масок и пожарных лестниц пожарные вывели из здания шесть человек. Три человека в результате пожара пострадали и были переданы медикам. В 17.53 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Семь пожаров вчера зарегистрировано в регионах, семь - в Риге, три - в других городах.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает население к осторожности и настоятельно рекомендует не оставлять адвентские венки и елки с горящими свечами без присмотра.

По словам спасателей, оставленные без присмотра свечи, особенно зажженные в рождественском венке или елке, способны в считанные секунды превратиться в мощный факел. Жителям советуют никогда не оставлять свечи зажженными, если вы не находитесь в помещении. Уходя их дома, погасить нужно каждую свечу, даже если она горит в огнеупорном подсвечнике на совершенно стабильной поверхности.

"Вчера спасатели спешили на три пожара, которые вызвали горящие свечи, оставленные без присмотра - в Риге горели два адвентских венка, а в Елгаве рождественская елка. Призываем население не жечь или не оставлять без присмотра даже на мгновение!", - сказано в сообщении ГПСС.

В этом году в Латвии произошло 9010 пожаров, пострадали 295, а погибли 79 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Комментарии 2
!!!3 часа назад
Гори гори ясно чтобы НЕ ПОГАСЛО .
3
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Patriot4 часа назад
Ir jàbùt uzmanìgiem. Nedrìkst atstàt uguni bez pieskatìsanas.
1
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