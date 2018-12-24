﻿ Горят адвентские венки: пожарные спасли шесть человек, Mixnews.lv

Происшествия |

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 17 пожаров, в огне пострадали три человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 15.25 пожарные получили вызов в один из многоэтажных жилых домов Риги, где горела квартира. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление. С помощью дыхательных масок и пожарных лестниц пожарные вывели из здания шесть человек. Три человека в результате пожара пострадали и были переданы медикам. В 17.53 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Семь пожаров вчера зарегистрировано в регионах, семь - в Риге, три - в других городах.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает население к осторожности и настоятельно рекомендует не оставлять адвентские венки и елки с горящими свечами без присмотра.

По словам спасателей, оставленные без присмотра свечи, особенно зажженные в рождественском венке или елке, способны в считанные секунды превратиться в мощный факел. Жителям советуют никогда не оставлять свечи зажженными, если вы не находитесь в помещении. Уходя их дома, погасить нужно каждую свечу, даже если она горит в огнеупорном подсвечнике на совершенно стабильной поверхности.

"Вчера спасатели спешили на три пожара, которые вызвали горящие свечи, оставленные без присмотра - в Риге горели два адвентских венка, а в Елгаве рождественская елка. Призываем население не жечь или не оставлять без присмотра даже на мгновение!", - сказано в сообщении ГПСС.

Vakardien ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz trim ugunsgrēkiem, kurus izraisīja bez uzraudzības atstātas sveces - Rīgā dega divi adventes vainagi, bet Jelgavā Ziemassvētku egle. Aicinām iedzīvotājus sveces nededzināt vai arī neatstāt tās pat uz brīdi bez uzraudzības! pic.twitter.com/WeBAPNd8wW — VUGD (@ugunsdzeseji) December 24, 2018

В этом году в Латвии произошло 9010 пожаров, пострадали 295, а погибли 79 человек, в том числе трое несовершеннолетних.