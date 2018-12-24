﻿ Щенят спасли от голода и холода: помоги найти хозяев!, Mixnews.lv

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Организация Dzīvnieku Policija в соцсети Facebook обратилась за помощью рижан, которые могли бы опознать владельца собак, брошенных в холодном сарае в Риге, на улице Крустпилс.

"Вечером получили звонок от сотрудников Видземского управления Рижской муниципальной полиции о запертых в сарае маленьких щенятах. Малышей и их маму, которая бегала вокруг и взволнованно лаяла, доставили в приют для животных Ulubele. Если у тебя есть информация о хозяине собак, просьба звонить по круглосуточному телефону 25473333", - сказано в сообщении.

В комментариях к посту добавлено видео, на котором видна собака, переживающая за свое потомство.

Также в комментариях к посту объявился и тот человек, кто вызвал полицию, когда увидел взволнованную собаку, которая всем своим видом показывало, что что-то не в порядке.

"Этот рассказ начинается с того, что мама этих щенят в отчаянии выбежала на обочину дороги на улице Крустбазницас, чтобы позвать людей на помощь, так как не могла проникнуть внутрь этого сарая к своим щенятам. Мы с женой вышли из бассейна НВС и ее увидели. Сначала купили в магазинчике поблизости ей еду и покормили. Потом поняли, что она не только проголодалась, но и куда-то нас зовет. Пошли за ней и только тогда все поняли. Что внутри заперты щенки. Позвонили в Ulubele и в полицию. Огромное спасибо приюту Ulubele и Рижской муниципальной полиции за очень оперативные действия и отзывчивость", - написал Александр Калинов.

Люди активно делятся информацией, многие выражают свое негативное отношение к тем, кто так поступает с животными.

"Нелюди. Пока не будет реального наказания для таких людей, это все будет продолжаться", - пишут комментаторы.