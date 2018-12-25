﻿ Из-за самодельной пиротехники в Риге загорелась квартира, Mixnews.lv

Происшествия |

Вчера из-за взрыва самодельной пиротехники в многоэтажном доме загорелась бытовая утварь на площади 0,5 кв. м, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В 17:24 ГПСС получила вызов в многоэтажный жилой дом в Риге, где прозвучал взрыв и появился дым.

Прибыв на место, пожарные констатировали, что один из жильцов дома пытался задействовать самодельное пиротехническое устройство, в результате чего произошел взрыв и возгорание.

Один человек пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

За прошедшие сутки ГПСС получила 26 вызовов: 14 - на тушение пожаров, семь - на спасательные работы, пять вызовов оказались ложными.

Фото: Flickr/.aditya.